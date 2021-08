Arrestan a una mujer latina en Florida por desnudarse en público mientras visitaba a un recluso

Una mujer ha sido arrestada y acusada de varios cargos después de que, según las autoridades, se desnudara durante una visita a una cárcel del condado de Punta Gorda, en Florida.

La Oficina del Sheriff del condado de Charlotte confirmo que Danielle Ferrero, de 38 años y de origen latino, estaba en el centro de visitas de la prisión el pasado 8 de agosto. Estaba ahí porque iba a realizar una videollamada con un recluso.

Durante la conversación, de acuerdo al informe policial, la mujer estuvo hablando de “manera sexual” durante aproximadamente una hora. Después, Ferrero también empezó a tocarse inapropiadamente en el edificio destinado a las visitas hasta que la situación fue a más: se levantó la camisa tres veces para mostrar su pecho al recluso.

