Incendios en California: cuánto dinero gasta este estado por año defendiéndose del fuego

California está empezando a gastar mucho más dinero para prevenir los incendios. Desde mayo el estado se encuentra en sequía extrema. De acuerdo con los datos, cada año la temporada de incendios se alarga más, la temperatura aumenta y los daños son mayores. Por primera vez el costo total para prevenir los incendios de emergencia para el año 2021 superará los $1,000 millones de dólares.

De los más de $3,000 millones de dólares con que cuenta el Departamento de Bosques e Incendios de California (Cal Fire, por sus siglas en inglés) unos $1,300 millones de dólares fueron presupuestados para los incendios de emergencia, de acuerdo al informe de la Oficina de Análisis Legislativo de California (LAO).

De acuerdo al primer trimestre del año fiscal 2020-2021 CalFire gastó $893 millones de dólares del fondo incluyendo $97 millones de dólares adicionales para recursos básicos adicionales.

La administración estatal estima que gastará $1,300 millones de dólares del fondo durante el periodo. Esta cifra representa $928 millones de dólares por encima del nivel del presupuesto.

Este gasto de emergencia es el dinero que se asigna a las operaciones de extinción de incendios que continúan después de las primeras 24 horas y con los recursos se logra pagar el alquiler de los equipos, las horas extras de los trabajadores de las cuadrillas y el apoyo aéreo para hacer frente a los incendios.

El martes el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia en el condado de El Dorado donde el incendio Caldor azotó a la comunidad de Grizzly Flats. De acuerdo a los Servicios de Emergencia un total de 31,022 personas han sido evacuadas en los condados de Shasta, Trinity, Plumas y El Dorado.

🚨JUST ANNOUNCED🚨@CAgovernor Newsom proclaims #StateOfEmergency in @CountyElDorado due to #CaldorFire🔥Fire has burned 6,500+ acres, 0% contained🔥Exploded in size Monday night prompting mandatory #Evacuations & destroying several structures

➡️More Info: https://t.co/hmt4kBWX68 pic.twitter.com/ugdV0E1N5x

— Cal OES (@Cal_OES) August 17, 2021