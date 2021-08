Pepsi vs Coca Cola Zero Sugar: recompensa a quienes no les haya gustado la nueva bebida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En julio pasado Coca-Cola lanzó al mercado estadounidense su Coca-Cola Zero Sugar con una reformulación en su receta. La intención del cambio fue “para brindar un sabor a Coca-Cola aún más icónico”. Sin embargo, el cambio en el sabor no sería del agrado de todos los fanáticos de la bebida, por lo que Pepsi está aprovechando la situación para atraer más consumidores a su bando.

Hey @CocaCola IT’S NOT YOU, IT’S ME While you keep changing New Coke Zero, we’ll always be in good “taste”. #MyCokeBreakUp #NewCokeZero pic.twitter.com/awGXMTDMST — Pepsi (@pepsi) August 18, 2021

Pepsi anima a los fanáticos a romper su relación con Coca-Cola

El competidor directo de Coca-Cola estará recompensando a quienes se encuentren en desagrado con la nueva receta Zero Sugar de Coca-Cola. Pepsi ofrece un reembolso de $2.50 en la compra de Pepsi Zero Sugar de 20 onzas e invita a los consumidores a romper oficialmente su relación con Coca-Cola.

La nueva campaña de Pepsi invita a hacer oficial el rompimiento con Coca-Cola y compartir en redes sociales una foto con la Pepsi Zero Sugar usando el hashtag #MyCokeBreakup

Hey Coke Zero drinkers, it’s time to move on …can we buy you a drink? Share a pic of you with your Pepsi Zero Sugar using #MyCokeBreakUp and make it official! Official Terms: https://t.co/uwbjGMagSx pic.twitter.com/71Z1Kv9zTK — Pepsi (@pepsi) August 18, 2021

Para el reembolso, debe enviarse el recibo de la compra a PEPSI (a través de Chatbot en Facebook Messenger, o SMS) a más tardar el 17/17/21. Para SMS, texto “Pepsi Zero Sugar” a 81234. Se realiza una solicitud de reembolso por cupón. El reembolso solo se pagará a través de la tarjeta de regalo electrónico, PayPal o Venmo.

El descontento de muchos consumidores con el nuevo sabor de Coca-Cola Zero se ha dado justo en el momento en el que Pepsi se encuentra dando un mayor impulso a su bebida Zero Sugar, cuando la mayoría de la publicidad que está realizando con la NFL este otoño está centrada en su producto de dieta.

Reformulación de Coca-Cola Zero

New can. New formula. Introducing the new and improved Coke Zero Sugar. Now more delicious. #BestCokeEver pic.twitter.com/wq4z01WF7s — Coca-Cola (@CocaCola) July 13, 2021

Coca-Cola Zero Sugar lanzada al mercado en 2005 se reformuló por primera vez en 2017 y luego en 2021, pero los resultados no convencieron a muchos de sus consumidores. En redes sociales algunos fanáticos de la bebida acusaron a la refresquera de “arruinar algo que era bueno” y hubo quienes usaron el adjetivo “repugante”, para calificar en nuevo sabor de la bebida de dieta.

Did @CocaCola not learn anything when they changed Coke years ago?!? The new Coke Zero is not good! Ugh! Stop messing up a good thing! — Wendy (@WendyLeeO_o) July 29, 2021

Coca-Cola no dio mayores detalles sobre su nueva fórmula en la Coca-Cola Zero y solo se limitó a señalar que todos los ingredientes enumerados y la información nutricional siguen siendo los mismos.

Previo a lanzarse en Estados Unidos, la Coke Zero reformulada ya se encontraba los estantes de Europa y América Latina desde hace meses. Algunos consumidores no notaron una diferencia en el sabor, otros dijeron que tiene un sabor más plano y más almibarado que el original.

—

Te puede interesar: