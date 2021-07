Coca-Cola cambia la receta de su Coke Zero

Coca-Cola ha reformulado su Coca-Cola Zero Sugar y también ha realizado un cambio en el diseño del empaque. De acuerdo a la compañía, los cambios en la receta se realizaron son la intención de mejorar el sabor “para brindar un sabor a Coca-Cola aún más icónico”.

Esta no sería la primera reformulación que Coca-Cola hace de su bebida sin azúcar. La Coca-Cola Zero Sugar lanzada al mercado en 2005, se reformuló por primera vez en 2017 para acercar aún más su sabor a Coca-Cola.

“Nos enfocamos en la mejora continua para brindarles a los fanáticos la Coca-Cola con el mejor sabor que desean, sin azúcar ni calorías”, dijo Rafael Prandini, jefe en Coca-Cola TM, Unidad Operativa de América del Norte.

Previo a lanzarse en Estados Unidos, la Coke Zero reformulada ya se encontraba los estantes de Europa y América Latina desde hace meses. Algunos consumidores en Reino Unido no notaron una diferencia en el sabor, otros dijeron que tiene un sabor más plano y más almibarado que el original.

A decir de la compañía refresquera, la reacción en los consumidores en las pruebas de sabor había sido positiva. Sin embargo, luego de que saliera al mercado estadounidense este mes, no todos los consumidores han manifestado buenas calificaciones a la Coca-Cola Zero y han compartido su indignación a través de las redes sociales. Entre los comentarios se pueden leer mensajes como:

-¡Abrí una lata de Coca-Cola Zero ayer y me preguntaba por qué estaba tan plana. Abro uno nuevo, lo mismo. Ahora veo que la receta cambió!!!”

I opened a can of coke zero yesterday and I was wondering why it was so flat! Opened a new one, same thing. Now I see the recipe changed!!!! 🥺 pic.twitter.com/n8hqnJt4vP

