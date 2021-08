Misterio en la Sierra de California: Familia y su perro fueron encontrados sin vida en medio del bosque

La misteriosa muerte de una familia de tres personas y su perro en pleno bosque ha conmocionado a la región de la Sierra Nevada de California y en particular al Condado Mariposa, donde fueron encontrados los cuerpos.

El Departamento del Sheriff del Condado Mariposa informó que los cadáveres fueron descubiertos el martes en un sendero de “hiking”, un día después de reportarse la desaparición de John Gerrish, su pareja Ellen Chung, y la bebé Muji, de solo 1 año.

Authorities and community members are trying to wrap their heads around the mysterious death of a family of three and their dog while on a hike in rural Mariposa County. https://t.co/amWijCGdfe

