Toys R Us regresará a más de 400 tiendas Macy’s

Toys R Us, la icónica tienda de juguetes, anunció este jueves que se asoció con Macy’s para abrir jugueterías al interior de más de 400 almacenes de todo el país a partir de 2022.

Se espera que en las sucursales que serán construidas al interior de las tiendas departamentales Geoffrey la Jirafa, la mascota de Toys R Us, será quién dará la bienvenida a los clientes y niños a las tiendas.

Sin embargo, será a partir del próximo jueves cuando los clientes podrán adquirir juguetes de Toys R Us a través de los sitios web de ambas empresas.

We are BACK and proud to announce our new partnership with @Macys. You can now purchase toys online and there will be 400 stores inside Macy’s throughout the US in 2022! Check out https://t.co/uGZMjODwAV for updates. This is only the beginning with much more to come – stay tuned! pic.twitter.com/Pp6HMhOg8D

— ToysRUs (@ToysRUs) August 19, 2021