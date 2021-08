Vendedor ambulante de Los Ángeles está vivo de milagro tras salvaje apuñalamiento mientras trabajaba

Un vendedor ambulante de Los Ángeles fue brutalmente atacado y apuñalado mientras estaba trabajando, en un nuevo incidente que ha indignado a la comunidad hispana.

Ignacio Torres, quien se ha dedicado a vender por casi 20 años en la esquina de 1st Street y Gabriel García Márquez, en el barrio de Boyle Heights, milagrosamente sobrevivió el ataque de un individuo que sin razón conocida se le fue encima y tras derribarlo empezó a acuchillarlo. El ataque fue captado en video.

El canal local ABC7 reportó que el súbito ataque ocurrió el miércoles alrededor de las 5 pm cuando Ignacio Torres estaba platicando con otro vendedor ambulante. No tuvo oportunidad de protegerse. Las heridas que sufrió fueron en su estómago, brazo, espalda y pierna.

La esposa de Torres atestiguó con horror el ataque desde el otro lado de la calle y según la hija de la pareja fue a tratar de ayudar a su marido. Afortunadamente ella no fue atacada.

A well-known street vendor in #BoyleHeights is hospitalized. Police say he was stabbed multiple times during an unprovoked attack.The terrifying incident captured on video. 11pm @ABC7 pic.twitter.com/iWdjfNPfrZ

— Amy Powell (@abc7amy) August 20, 2021