El huracán Henri pone a 42 millones bajo alertas en la costa noreste de Estados Unidos

El huracán Henri avanza hacia la costa noreste de Estados Unidos y se anticipa que tocará tierra el domingo, y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que se espera una peligrosa marejada ciclónica, condiciones de huracán e inundaciones en partes del noreste de Estados Unidos a partir de la noche del sábado o temprano el domingo.

Hurricane #Henri Advisory 24: Henri Moving Faster to the North-Northeast. A Dangerous Storm Surge, Hurricane Conditions, and Flooding Rainfall Expected in Portions of the Northeast United States Beginning Late Tonight Or Early Sunday. https://t.co/VqHn0u1vgc

