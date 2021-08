La tormenta tropical Henri amenaza a millones en el noreste de Estados Unidos

Han pasado 30 años desde que un huracán tocó tierra directamente en Nueva Inglaterra, pero existe la posibilidad de que esa racha termine esta semana.

La tormenta tropical Henri es el octavo sistema nombrado de lo que ya ha sido una temporada activa 2021.

En este momento, la tormenta no amenaza a nadie: gira lejos de la costa este, a unas 800 millas al sur de Nantucket, con vientos con fuerza de tormenta tropical.

Pero el viernes por la tarde, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) tuiteó que la tormenta es casi un huracán y actualizó la alerta a una advertencia de huracán para partes de Long Island y Connecticut.

Hay una advertencia de tormenta tropical en Watch Hill, Rhode Island, al este de Woods Hole, Massachusetts, incluida Block Island y Martha’s Vineyard. También hay una advertencia de tormenta tropical en efecto al oeste de East Rockaway Inlet, Nueva York, a Manasquan Inlet, Nueva Jersey, incluida la ciudad de Nueva York.

Las condiciones de huracán, incluidas las marejadas ciclónicas, también son posibles en partes de Massachusetts y Rhode Island el domingo.

Tras las actualizaciones de los pronósticos, el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, declaró una emergencia por desastre para el estado “debido a los peligros para la vida y la propiedad planteados por esta tormenta”. La orden permite al estado comenzar la preparación para desastres y adquirir recursos adicionales antes de la posible llegada a tierra de la tormenta, según CBS News.

El gobernador Ned Lamont, de la vecina Connecticut, también declaró el estado de emergencia. “En este momento, es una buena idea que todos estén preparados y esperen refugiarse en el lugar desde el domingo por la tarde hasta al menos el lunes por la mañana”, dijo. “Continuaremos monitoreando el progreso de la tormenta y brindaremos actualizaciones según sea necesario”.

The Weather Channel advirtió en un comunicado que “el cono de Henri ha cambiado. La ciudad de Nueva York se encuentra ahora bajo una alerta de tormenta tropical y es posible que se produzca un evento importante de marejada ciclónica que se extienda hasta el Cape”.

