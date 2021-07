Tormenta tropical Elsa se fortalece en su avance por la costa este de Estados Unidos

La tormenta tropical Elsa se fortaleció este jueves de nuevo al subir sus vientos máximos sostenidos a 50 mph (85 km/h) mientras prosigue su avance por el sureste de Estados Unidos, dejando a su paso lluvias torrenciales, fuertes vientos y hasta tornados, según reportan las autoridades locales.

Elsa se ubica a 125 millas (200 km) al oeste-suroeste de Norfolk (Virginia) y a unas 300 millas (485 km) de la ciudad de New Jersey, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en su boletín de las 5 pm EST.

El sistema se desplaza rápidamente con dirección noreste a una velocidad de traslación de 21 millas por hora (33 km/h).

Here are the Key Messages for Thursday late afternoon with Tropical Storm #Elsa – the latest NHC advisory is at https://t.co/tW4KeFW0gB and your local weather forecast is https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/T9Hs0xM0XS

Una gran franja en la costa este de Estados Unidos, que va desde el río South Santee, en Carolina del Sur, hasta Sandy Hook, en Nueva Jersey, se halla bajo aviso de tormenta por Elsa, cuyos vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta unas 160 millas (260 km) desde su centro.

Elsa tocó tierra como tormenta el miércoles en el condado Taylor, en la costa noroeste de Florida, y la noche de ese día continuó por el este de Georgia, donde se reportaron algunos tornados y aun hoy se prevé lluvias.

Según informó el cuerpo de bomberos de Jacksonville, al noreste de Florida, una persona murió en una vía cuando un árbol arrancado por los vientos asociados a la tormenta cayó encima de su vehículo.

En la base naval Submarine Kings Bay, en el sureste de Georgia, se registró un tornado que dejó al menos una decena de heridos, algunos de los cuales debieron ser trasladados a centros médicos aunque ninguno de gravedad, como dijo el portavoz de la base Scott Bassett a la cadena NBC News.

Según las proyecciones del NHC, Elsa continuará moviéndose hoy sobre Carolina del Norte, pasará el viernes por el noreste de los estados de la costa atlántica y llegará a las costas del Atlántico canadiense entre la noche del viernes y el sábado.

“Se prevé que Elsa se convierta en un ciclón postropical el viernes por la noche”, señaló el centro meteorológico, con sede en Miami.

Durante su trayecto a lo largo de hoy por Carolina del Norte y Virginia la acumulación de agua a causa de las fuertes lluvias alcanzarán las 4 pulgadas (100 milímetros), informó el NHC.

También se avisó por el Centro de Predicción del Clima que pueden ocurrir inundaciones repentinas debido al paso de los restos de la tormenta Elsa desde las Carolinas hasta Maine, fuertes lluvias en el centro de la costa de de Texas y tormentas eléctricas en el Medio Oeste.

Three main areas of concern for flash flooding through the end of the week: (1) remnant moisture from Elsa dropping 2-4+ inches of rain from the Carolinas to Maine, (2) additional heavy rain along the Middle TX Coast, and (3) multiple rounds of thunderstorms in the Midwest. pic.twitter.com/e18pPSjOWR

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) July 8, 2021