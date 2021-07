Hay 9 desaparecidos en Florida por un naufragio durante el paso de la tormenta tropical Elsa

La tormenta tropical Elsa está barriendo la costa occidental de Florida con vientos huracanados, fuertes aguaceros y marejada ciclónica, y ha tocado tierra en la mañana del miércoles cerca del Big Bend, un área pantanosa al norte de la península, en el condado de Taylor.

Su paso por los cayos con fuerza de huracán no provocó daños considerables, pero la Guardia Costera informó del naufragio de una embarcación en las aguas al sur de esas islas, un área frecuentada por balsas de inmigrantes cubanos. Hay hasta el momento 15 personas rescatadas y nueve desaparecidas, según los equipos de rescate.

Un carguero rescató a dos personas en las aguas oscuras y agitadas por la tormenta tropical, y alertó a la Guardia Costera a las cuatro de la tarde del martes, según informó el diario Sun Sentinel. En total se ha rescatado a 15 personas, según indicó este cuerpo, con ayuda de otra embarcación privada, a unas 25 millas al sureste de Key West.

#UPDATE 3 more survivors were rescued. Photos of the scene from @USCG Cutter Thetis. The search for more survivors continue as we evaluate the health and provide medical attention for those rescued. pic.twitter.com/9eD0VeioGI

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) July 6, 2021