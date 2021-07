La tormenta tropical Elsa causa fuertes lluvias y un posible tornado a su paso por Georgia

La tormenta tropical Elsa mató al menos a una persona en Florida e hirió a otras 10 en una base naval debido a un posible tornado en Georgia el miércoles, informó The Associated Press.

En Jacksonville, en el norte de Florida, una persona murió después de que Elsa causó que un árbol cayera y golpeara dos autos, según las autoridades locales.

En la Base Naval Submarina de Kings Bay, ubicada cerca de la esquina sureste de Georgia, vehículos recreativos fueron alcanzados por un posible tornado, hiriendo a 10 personas, según AP. Un portavoz de la base dijo al medio de comunicación que las personas lesionadas fueron trasladadas al hospital. Elsa dañó algunos de los edificios de la base.

VIDEO: Kings Bay in #Georgia. Viewer tagged @ActionNewsJax in video saying this is damage from the RV park in Kings Bay Base that was hit by what #FirstAlerWX team declared was a tornado as #Elsa moved through Camden County. @ActionNewsJax @WOKVNews @wsbtv @MikeFirstAlert https://t.co/bptoe2XA4a

— Tenikka Smith Hughes (@TenikkaANjax) July 7, 2021