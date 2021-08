Vendedor ambulante de Boyle Heights es apuñalado por un desamparado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Fidencio Flores confesó sentir temor de salir a vender sus elotes y chicharrones como lo ha hecho por los últimos 18 años en Boyle Heights.

Y es que el hombre, también conocido como ‘don Fifí’, continúa en shock tras haber presenciado esta semana cómo su amigo, Ignacio Torres, fue apuñalado frente a su carrito de comida por un hombre que vivía en las calles.

Contó que él y Torres, ambos vendedores ambulantes, se encontraban vendiendo sus productos en la intersección de las calles Clarence y 1st, cerca de las 5:00 p.m. del último 18 de agosto.

Don Fifí dijo que Torres, quien se dedica a la venta de churros, se cruzó la calle para visitarlo y platicar acerca de las bajas ventas. Al rato, vieron llegar a un hombre, aparentemente latino, que se acercó al carrito de elotes pero que en ese momento, no le tomaron mucha importancia.

Agregó que el hombre se sentó a poca distancia de ellos, cuando de repente y sin haberlo provocado se lanzó hacia Torres y comenzó a apuñalarlo.

“Yo no hablo inglés pero como pude le grite con groserías que dejara a mi amigo”, contó Flores aún impactado por lo sucedido. “Cuando me vio, me correteó y me fui al otro lado de la calle… [Luego] se regresó con mi amigo que no se pudo parar y lo volvió a apuñalar”.

Cuando el vendedor de elotes empezó a gritar por ayuda, apareció un vecino en su auto y otras personas, que hicieron que el atacante se echara a correr.

“Yo levanté a mi amigo y lo senté en una bardita, después alguien llamó a la policía y a los bomberos”, contó Flores.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) identificó al sospechoso como Michael Ramírez, de 28 años, un desamparado con antecedentes penales que incluyen arrestos por asalto y agresión.

Necesidad de protegerse

La víctima fue llevada al hospital y Flores fue llamado para hacer un recuento de los daños. Sin embargo, dijo que al intentar recordar lo sucedido tuvo un ataque de pánico y lo tuvo que ser transportado también al centro médico. “Ahí me dieron una pastilla para tranquilizarme. Estaba muy nervioso”, recordó.

Contó que ya había escuchado en varias ocasiones que hay gente que sin motivo ataca a a los vendedores ambulantes pero que a ellos nunca les había pasado.

Para él, lo más impactante fue ver que el desamparado nunca intentó robarles. “Seguro quería matarnos”, dijo Flores.

Dijo sentirse decepcionado, ya que durante 18 años ha vendido en el mismo lugar y es conocido por los vecinos, por lo que nunca ha sentido la necesidad de protegerse como un gas pimienta o una cámara que grabe incidentes ya que en ocasiones venden hasta las 8:00 p.m. o 9:00 p.m.

Dice que todo es calmado y que cuando pasan pandilleros por su carrito lo saludan o le piden algún raspado fiado y que él se los da.

“Los cholos son respetuosos con uno y cuando veo pasar a los desamparados, les pregunto si quieren agua o soda”, dijo Flores aún intentando hallar respuesta para este terrible ataque.

“Nosotros no le hacemos mal a nadie, con esto de la pandemia no hay trabajo y uno se las tiene que arreglar como puede”, añadió asegurando que no sabe cuándo va a regresar a trabajar, lo que le preocupa porque es el único sustento de su hogar.

Ayuda para don Ignacio

En las redes sociales circulando el video de los últimos momentos del ataque hacia Ignacio Torres, o don Nacho, como es conocido en el barrio.

Su hija Dulce Torres abrió una página en GoFundMe para recaudar fondos que serán usados para la recuperación de su padre. En el portal indica que su papá recibió varias puñaladas incluyendo uno en el estómago cerca al hígado que parecía ser grave.

“No sé cuánto tiempo durará su recuperación o qué podría pasar, pero mi madre necesita mantener la casa mientras él se recupera… Ella es diabética y necesito asegurarme de que también se cuide su salud y bienestar”.

Dulce describió a sus padres como vendedores ambulantes con un corazón amable y que siempre tratan de ayudar a quienes pueden.

Flores dijo que el viernes por la mañana habló con la esposa de Torres y le dijo que probablemente ayer por la la tarde sería dado de alta.

Para ayudar a Torres en sus gastos médicos y de recuperación puede visitar: https://www.gofundme.com/f/need-help-with-expenses-for-my-parents?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer