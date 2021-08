Advierten a las personas que no tomen un medicamento para el ganado para evitar o tratar el Covid-19

Los funcionarios de salud de Mississippi hicieron un llamado de advertencia a los residentes del estado para que no tomen un medicamento antiparasitario que tiene un uso veterinario y que, en la mayoría de los casos, es una formulación comprada en los centros de suministro para ganado, para tratar o prevenir el Covid-19.

El Departamento de Salud del Estado de Mississippi emitió una alerta el viernes, después que el Centro de Control de Intoxicaciones de Mississippi recibiera un número cada vez mayor de llamadas de personas que han tomado el medicamento conocido como ivermectina, y que al menos el 70% de esas llamadas estuvieran relacionadas con la “ingestión de formulaciones de ivermectina para ganado o para animales compradas en centros de suministro para ganado”, según NBC News.

Si bien existen usos humanos para el medicamento, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) no ha aprobado la ivermectina para tratar o prevenir el Covid-19 en humanos y el medicamento no es un medicamento antiviral.

“Hay usos aprobados para la ivermectina tanto en personas como en animales. Se debe advertir a los pacientes que no tomen ningún medicamento destinado a tratar animales y se les debe indicar que solo tomen ivermectina según lo prescrito por su médico”, dijo la alerta del Departamento de Salud del Estado de Mississippi. “Los medicamentos para animales están altamente concentrados para animales grandes y pueden ser altamente tóxicos en humanos. Algunos de los síntomas asociados con la toxicidad por ivermectina incluyen erupción cutánea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, trastornos neurológicos y hepatitis potencialmente grave que requiere hospitalización”.

Según la alerta, el 85% de las personas que llamaron tenían síntomas leves, pero a una persona se le indicó que buscara una evaluación médica adicional debido a la cantidad de ivermectina que le dijeron al centro de control de intoxicaciones que habían tomado.

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) tuiteó el sábado: “No eres un caballo. No eres una vaca. En serio, todos. Basta”.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4

— U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021