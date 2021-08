Mississippi amenaza con multas y prisión a los pacientes de Covid-19 que no se aíslan

El principal funcionario de salud de Mississippi amenazó el viernes con enviar a la cárcel a las personas diagnosticadas con Covid-19 que no se aíslan en sus hogares, según NBC News.

El Dr. Thomas Dobbs, oficial de salud del estado, emitió una “orden de aislamiento” que establece que “todas las personas que residen en Mississippi deben aislarse en sus hogares de inmediato al tener conocimiento de la infección por COVID-19”.

No se requiere una prueba negativa para COVID-19 para finalizar el aislamiento al final de los 10 días, pero la persona debe estar libre de fiebre durante al menos 24 horas, con mejoría de otros síntomas.

Las personas infectadas con COVID-19 deben limitar la exposición a los contactos domésticos. No se deben permitir visitas en el hogar. Deben permanecer en una habitación específica lejos de otras personas en su hogar. Si necesitan estar cerca de otras personas en su hogar, deben usar una mascarilla.

No acatar la orden de aislamiento, podría resultar en multas y encarcelamiento.

La orden de Dobbs menciona dos posibles niveles de violación. Uno, la negativa a obedecer a un oficial de salud, viene con una multa de $500 dólares y, posiblemente, seis meses tras las rejas.

Pero la orden dice que cuando una enfermedad potencialmente mortal está involucrada en una negativa a obedecer, los infractores podrían enfrentar una multa de hasta $5,000 dólares y posiblemente cinco años tras las rejas.

El epidemiólogo estatal Paul Byers dijo que Mississippi tiene el mayor número de casos nuevos de Covid-19 por cada 100,000 residentes en la nación. “Estas cifras son asombrosas”, dijo durante una actualización semanal de la pandemia de Mississippi.

Today MSDH is reporting 5,048 more cases of COVID-19 in Mississippi, 54 deaths, and 172 ongoing outbreaks in long-term care facilities. State #covid19 totals: 406,249 cases, 7,991 deaths, and 1,099,899 persons fully vaccinated. Full information: https://t.co/YCv9xPyJDk pic.twitter.com/MW2mW6RZMV

— MS Dept of Health (@msdh) August 20, 2021