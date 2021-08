El mandato de vacunas COVID-19 del estado de Washington es uno de los más estrictos de EE.UU.

El gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, ordenó el miércoles que todos los empleados de educación primaria y secundaria y algunos proveedores de cuidado infantil deben vacunarse contra COVID-19.

Inslee también amplió el mandato estatal de uso de mascarillas en interiores existente, para incluir a todos, independientemente del estado de vacunación. El mandato anteriormente solo se aplicaba a personas no vacunadas.

La expansión del mandato de uso de mascarillas en interiores entrará en vigencia en ese estado el lunes 23 de agosto, según Kiro 7.

Today, Washington State Secretary of Health Umair A. Shah, M.D., MPH, amended Order 20-03 requiring face masks for everyone over five years of age in most public indoor settings regardless of vaccination status.

La ampliación de los mandatos de vacunas y de uso de mascarillas en el estado surge en momentos en que aumentan los nuevos casos de enfermos con COVID-19.

“Este virus está afectando cada vez más a los jóvenes y los menores de 12 años que todavía no pueden vacunarse. No jugaremos con la salud de nuestros niños, nuestros educadores y el personal escolar, ni con la salud de las comunidades a las que sirven”, dijo Inslee.

COVID cases are skyrocketing, in large part due to the Delta variant. The best way to protect everyone is to get vaccinated and wear a mask.

Today I announced a vaccine requirement working in K-12, most childcare and early learning, and higher education.

— Governor Jay Inslee (@GovInslee) August 18, 2021