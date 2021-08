Demi Lovato todavía tiene mucho que “explorar” acerca de su género

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace sólo unos meses Demi Lovato reveló que se identificaba como una persona de género no binario, lo que implica de algún modo renegar de esas etiquetas y convencionalismos asociados culturalmente a los sexos femenino y masculino. Sin embargo, la identidad de género va mucho más allá de ese concepto tan simplista, por lo que la ex estrella de Disney ha puesto de manifiesto que seguirá intentando desentrañar los secretos de su más pura esencia durante el resto de su vida.

“Definitivamente creo que es un viaje para toda la vida, la verdad es que no sé en qué podría desembocar todo esto”, aseguró justo antes de subrayar la posibilidad de que, tarde o temprano, se declare oficialmente una persona trans: “Puede que acabe identificándome como trans, no lo sé, pero por el momento me identifico como una persona no binaria, que no asume los roles de género clásicos”, añadió en medio de un acto público ligado a la llamada cumbre “The 19th Represents Summit”.

Aunque también ha reconocido que podría regresar al género femenino en algún momento de su vida -siempre que todo ello sea fruto de una evolución natural-, Demi tiene muy claro que jamás volverá a asociarse a esa estética “híper femenina” que definió buena parte de su carrera artística. Y es que, al margen del resultado final de su particular proceso de autodescubrimiento, Demi Lovato abraza ahora una personalidad mucho más “fluida” , que trata de escapar de los estereotipos más reduccionistas y opresores. “Tengo la sensación de que esto no va de ir de un lado a otro, o regresar al principio. En mi caso se trata de mantener la mente abierta y dejarme llevar por mi vertiente más fluida. Y todo eso significa también que he de expresarme libremente y tal como soy”, señaló.

