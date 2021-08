Selena Gomez explica por qué ya no maneja su propia cuenta de Instagram

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace cuatro años Selena Gomez era considerada la “reina de Instagram” por ser la persona con más seguidores en la plataforma. Eso fue antes de que le diagnosticaran un trastorno bipolar -que le permitió comenzar a entender por fin muchas cosas sobre sí misma- y de que tuviera que someterse a un trasplante de riñón.

En la intimidad, la cantante y actriz estaba lidiando con la negatividad que recibía a diario a través de los comentarios de sus publicaciones o los rumores que desató, por ejemplo, su paso por rehabilitación en 2014 antes de que ella revelara públicamente que padece Lupus. “Me dije: ‘Tengo que hacer algo más. Cuando ya no esté en este mundo, quiero que la gente me recuerde por mi corazón ‘”, explicó ahora acerca del vacío que sentía por dentro a pesar de su inmensa popularidad.

Finalmente, en 2017 decidió cederle el control de su cuenta a su asistente personal y no volvió a mirar atrás. Actualmente ella decide qué fotos y mensajes se comparten en su cuenta de Instagram, pero no tiene la aplicación instalada en su teléfono celular y ni siquiera conoce la contraseña. “De pronto tuve que aprender a estar sola. Eso fue un fastidio, porque antes podía pasarme horas mirando la vida de otras personas. A veces me daba cuenta de que había estado navegando en el perfil de alguien hasta llegar a las publicaciones de hacía dos años, y entonces me daba cuenta de que ni siquiera conocía a esa persona. Ahora me entero de las cosas de la forma adecuada: cuando un amigo tiene algo que contarme, me llama”, explicó en una nueva entrevista a la revista ELLE.

