Sospechoso de provocar ‘hit and run’ fatal fue arrestado por la policía de Los Ángeles

La policía de Buena Park arrestó al presunto culpable de provocar un “hit and run” en el que murió un hombre el pasado 14 de agosto cuando planeaba una cena romántica con su esposa, en el condado de Orange, en el área de Los Ángeles.

Las autoridades informaron que Machado, residente de Anaheim, se entregó y se encuentra arrestado por homicidio vehicular y otros cargos en contra.

Nathaniel Machado, 24, of Anaheim was booked for vehicular manslaughter, along with several other charges, police said. https://t.co/gjAFj8yAFL

— KTLA (@KTLA) August 21, 2021