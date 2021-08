Arrestan a una mujer de Florida por arrojar al gato de su exnovio al río

Una mujer quiso cobrarse su propia venganza, pero la cosa no le salió muy bien y acabó arrestada después de que las autoridades la acusaran de haber arrojar un gato al río.

Según un comunicado del alguacil del condado de Volusia, Christa Anne Thistle, de 53 años, ha sido acusada de crueldad animal y agresión simple. Los agentes recibieron una llamada de alerta desde el Riverwood Park Campground en Oak Hill poco antes de las 7 de la tarde del jueves.

Los investigadores se enteraron de que Thistle y su novio habían roto recientemente y no estaban pasando por su mejor momento. De hecho, según cuentan algunos testigos que conocían a la pareja, ambos tuvieron una fuerte discusión porque él no se había ido lo suficientemente rápido de la casa de Thistle. Fue entonces cuando, de acuerdo al documento policial, la mujer agarró al gato del exnovio, Stanley, que estaba dentro de una jaula y lo arrojó al río.

El ex saltó al agua inmediatamente con el objetivo de rescatar a su mascota que permaneció bajo el agua durante unos 20 segundos. “Stanley todavía estaba mojado y temblando cuando llegaron los agentes, y el novio también estaba mojado de cintura para abajo por haber saltado al río para salvar al animal”, señalaba el informe al que han tenido acceso algunos medios locales.

La cosa no terminó ahí. Los agentes, al ver el lamentable espectáculo, arrestaron a la mujer que estaba fuera de sí y pidiendo ir a la cárcel para “hacer una llamada telefónica, romper lazos y matar a su exnovio”.

Christa Anne Thistle is an evil monster. How can anyone do something so cruel? Her ex-boyfriend and his cat Stanley are well rid of her!! https://t.co/zDspr9yEh9

— Anne (@relevanne) August 21, 2021