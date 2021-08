Policía: Joven de 18 años mató a su hermano a balazos luego de una discusión que escaló a la violencia en Houston

HOUSTON – Una discusión entre hermanos escaló a la violencia y después de un tiroteo uno de ellos terminó muerto este fin de semana en el interior de un apartamento al noroeste de Houston, según informó la Policía.

Un adolescente de 18 años fue acusado de matar a su hermano de 21 años en un complejo de apartamentos este domingo.

WANTED: This is Gregory Johnson, 18, now charged with murder for fatally shooting his older brother in an apartment at 4250 West 34th St on Sunday.

If you know Johnson's whereabouts, call HPD Homicide 713-308-3600 or @CrimeStopHOU.

More info: https://t.co/mymPIH3MqA #hounews pic.twitter.com/xz4uJFfDDP

— Houston Police (@houstonpolice) August 23, 2021