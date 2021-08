Caleb Plant no cree en las vacunas, pero se sacrificó para enfrentar a Canelo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Caleb Plant tiene dudas respecto al efecto de las vacunas contra el COVID-19, especialmente a largo plazo. No obstante, tomó la decisión de vacunarse con miras a su pelea ante el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

El estadounidense dijo que por su edad y condición física podría recuperarse con facilidad de la mencionada enfermedad. Pero de lo que no podría recuperar es de perder la pelea de su vida ante el considerado por muchos como el mejor libra por libra de la actualidad.

Por ende, ante el peligro latente de contagiarse con mayor facilidad con la batalla en el horizonte, se vacunó, aún cuando no es un requisito estipulado en el contrato del combate, según contó en la previa del PPV entre Manny Pacquiao y Yordenis Ugás del pasado fin de semana.

“No quiero que se me escape este momento. Ya he sacrificado demasiado por este deporte. Y como he dicho, no dejaré que algo como el COVID se interponga en mi camino para evitar que obtenga mi destino“, explicó. También agregó que no sabe si el tapatío se vacunó o no.

La pelea entre Caleb Plant y Saúl Álvarez, que será histórica porque unificará los cuatro títulos mundiales supermedianos, se realizará el próximo 6 de noviembre en Las Vegas.