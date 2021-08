OnlyFans: tras la reacción de los usuarios, la plataforma anuncia que ya no prohibirá el contenido para adultos

OnlyFans anunció el miércoles un giro radical en su política de contenidos, informando que no prohibiría la pornografía en el sitio tras la reacción generalizada de los creadores “que han contribuido a hacer popular la plataforma en los últimos años”.

La semana pasada el servicio de suscripción de contenidos para adultos había modificado sus políticas y advirtió a sus socios que a partir de octubre, dejaría de permitir las “conductas sexualmente explícitas” en la plataforma, una medida que según la empresa, se tomó a instancias de los socios bancarios y de los proveedores de pagos. Sin embargo, en un mensaje publicado en las redes sociales a primera hora del miércoles, OnlyFans informó que la prohibición prevista había sido “suspendida”.

“Gracias a todos por hacer oír sus voces”, comenzaba el mensaje. “Hemos conseguido las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores y hemos suspendido el cambio de política previsto para el 1 de octubre. OnlyFans defiende la inclusión y seguiremos ofreciendo un hogar a todos los creadores.”

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021