Reunión del Concejo de San José fue interrumpida por manifestación antivacunas

La irrupción de decenas de manifestantes en contra de la vacuna y del uso de mascarillas faciales obligó este martes a la suspensión de la reunión del Concejo Municipal de San José.

En la agenda de la sesión, efectuada en el Ayuntamiento, estaba programada la aprobación del mandato para pedir una prueba de vacunación a las personas que asistan a eventos con 50 personas o más en instalaciones de la ciudad.

Pese a las protestas, el ordenamiento fue aprobado por los concejales, según informó el alcalde Sam Liccardo en las redes sociales.

This evening, City Council unanimously approved my proposal requiring all attendees and staff to provide proof of vaccination before entering large events in city-owned facilities. This will reduce the risk of “super-spreader” events in our community. (1/2) — Sam Liccardo (@sliccardo) August 25, 2021

La irrupción se dio después de que un hombre, que no se sabe si formaba parte del grupo de manifestantes o no, agredió a representantes de los medios de comunicación.

#New: The San Jose City Council was about to vote on a vaccine mandate, when the meeting was shut down by maskless protestors. pic.twitter.com/HTYETZKvd3 — scott budman (@scottbudman) August 24, 2021

Durante la protesta hubo insultos contra el alcalde y los medios que cubrían la sesión.

“Mi cuerpo, mi elección” y “¿Qué sigue? ¿Obligar la prueba de vacuna para votar?”, eran algunas de las leyendas que portaban los manifestantes.

Se reportó que entre las personas que interrumpieron la sesión estuvo el pastor de Calvary Chapel, Mike McClure, quien ya suma casi $4 millones por multas en el condado de Santa Clara por desafiar las órdenes de salud pública y por realizar oficios con la presencia de un elevado número de asistentes que no usaban cubrebocas.

Debido a la irrupción, la policía tuvo que intervenir para desalojar a los manifestantes. Posteriormente, fue permitido el acceso a un grupo de personas con la condición de que utilizaran mascarillas faciales.

Iniciativa por parte del alcalde Liccardo

La semana pasada, el alcalde Liccardo anunció el mandato que obliga a presentar la prueba de vacunación para los asistentes a eventos con 50 personas o más.

I'm proposing an ordinance requiring all attendees & staff to provide proof of the vaccine before entering any event of 50+ people at city facilities. (1/2) https://t.co/xJp86a8yQl — Sam Liccardo (@sliccardo) August 18, 2021

Con la aprobación del mandato, instalaciones como el Centro SAP, el Centro de convenciones San José McEnery y el Centro San José para las artes escénicas tendrán que adecuar sus logísticas para verificar que los asistentes a sus eventos cumplan con los certificados de vacunación.

El alcalde adelantó que el ordenamiento no entraría en vigencia de inmediato al reconocer que los operadores de los centros de reunión requieren tiempo para adaptarse a las nuevas medidas.

