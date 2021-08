Video muestra el violento enfrentamiento pro vacunas y en su contra en Los Ángeles, una persona fue apuñalada

Una persona fue hospitalizada con una puñalada después de que estallaran las peleas en un mitin contra las vacunas de Covid-19 y las mascarillas, entre manifestantes y contra-manifestantes en Los Ángeles, el sábado.

Los siguientes videos muestran escenas del violento enfrentamiento, en el que tuvo que intervenir la policía de Los Ángeles para separar a los manifestantes de uno y otro bando.

Un video del altercado publicado por el productor de televisión Alex Kimmel mostraba a un hombre de camuflaje golpeando a otro hombre con camisa amarilla, antes de golpear a un tercero que se cubría la cara con una bandera estadounidense. Se puede ver a otros hombres empujándose unos a otros y lanzando golpes errantes. Se puede escuchar a una persona de fondo gritando “desenmascararlos a todos”.

“Anti-vaxx” / Proud Boys rally in Los Angeles off to a great start. pic.twitter.com/mMAQxfwfxw — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) August 14, 2021

I’d love to know why Facebook cut out a part of my video…the moment one of the Proud Boy-wannabes hit one of their own w a helmet. PBs tried to change the narrative that it was “antifa”. It was not. You can hear other PB-wannabe Lucas Isturiz say it’s his friend who started it pic.twitter.com/PKvVAFhU6m — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) August 15, 2021

One of the speakers at the rally is openly calling for violence… the crowd cheers pic.twitter.com/EW57n4iN3x — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) August 15, 2021

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo en un tuit que la pelea estalló en el Ayuntamiento de Los Ángeles y que se estaba llevando a cabo una investigación.

LAPD is monitoring a protest at the south lawn of the LA City Hall. We are on scene to maintain order after a fight broke out. We are aware of 1 male that was stabbed & is being treated by LAFD. No arrests have been made but investigation is on going. pic.twitter.com/0UwCgN55mJ — LAPD HQ (@LAPDHQ) August 14, 2021

La policía terminó formando líneas entre los manifestantes y los contra-manifestantes para detener la violencia, según Los Angeles Times.

Las protestas ocurren cuando más ciudades en todo el país han instituido mandatos de mascarillas y pruebas de vacunación de Covid-19 para participar en actividades en interiores, como comer en restaurantes y asistir a teatros, entre otras.

El miércoles, el Concejo de Los Ángeles avanzó con la creación de requisitos de vacunas para espacios públicos interiores. El voto de 13-0 del consejo ordenó a los abogados de la ciudad que redactaran el proyecto de ley, pero se desconocen los detalles de tal medida.