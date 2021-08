Carlos Vela y su posible retorno al fútbol europeo: “Es mi último año en la MLS”

En pocos años, Carlos vela se convirtió en una estrella en la Major League Soccer. El futbolista mexicano logró engranar grandes actuaciones con el conjunto de Los Ángeles FC. Sin embargo, en el último tiempo, el delantero ha sido afectado notoriamente por las lesiones. Por otra parte, el futuro de Vela es una incertidumbre, pero el propio jugador azteca comenzó a dar algunas pistas sobre su próximo destino.

“Obviamente extraño jugar en Europa, es mi último año y ya después veremos qué puede pasar. Primero, recuperar la lesión en este momento tan complicado, pero con buena actitud, positivismo y esperar que cuando regrese pueda estar listo para ayudar al equipo y buscar playoffs“, expresó Carlos Vela en unas declaraciones a TUDN.

Mucho se ha hablado de la posibilidad de que el azteca vaya a la Liga MX, pero en el papel también estaba una ida a el fútbol australiano. Sin embargo, sus más recientes declaraciones indican que al veterano jugador aún le queda gasolina para jugar en el fútbol europeo.

Carlos vela tuvo una larga trayectoria en el viejo continente, pero encontró una zona tranquila en el fútbol de Estados Unidos bajo el aliento de los aficionados en el Banc of California Stadium. Pero este ciclo parece haberse acabado y de esta forma el mexicano estaría cerrando una gran etapa en la MLS, torneo del que habló sobre su crecimiento.

“Más ha crecido en el lado de Estados Unidos, se han interesado más en el futbol, México siempre ha sido el grande. Debemos seguir demostrando que en las selecciones es mejor México. En Liga no me tocó jugar, pero la de Estados Unidos va creciendo a pasos agigantados con una buena base”, concluyó el delantero de LAFC.

