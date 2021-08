“Es discriminación, es fascismo, no podemos permitirlo”: Sampaoli sobre trifulca en Niza-Marsella

El director técnico del Olympique de Marsella, Jorge Sampaoli, afirmó que el Niza es el “único responsable” de la trifulca en el partido del domingo, y pidió disculpas a los niños que vieron la escena.

En una rueda de prensa para informar sobre el impasse, el estratega argentino indicó que sintieron momentos de terror tras el ataque de la hinchada.

“Los hinchas rivales atacaron a nuestros jugadores y la seguridad permitió que esto pasara. Algunos jugadores y dirigentes del Niza no sólo no lo repudiaron, sino que lo aplaudieron. Entramos para defender a nuestros jugadores porque nadie los estaba defendiendo”, afirmó Sampaoli.

A real Malice in the Palace type situation at the French Riviera between Marseille and Nice.

Ugly scenes after Dimitri Payet got tagged in the face by stupid, moronic Nice fans. Ugly scenes. pic.twitter.com/uRrKS1Eupr

— TWDTV (@TWDTV1) August 22, 2021