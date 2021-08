Florida está en su peor momento con la pandemia: 901 muertes por Covid-19 desde finales de julio

Florida reportó este jueves 21,183 nuevos casos de la covid-19 y 901 muertes acumuladas desde el pasado 25 de julio como consecuencia de la pandemia de coronavirus, mientras el estado continúa a la cabeza en el número de hospitalizaciones en todo Estados Unidos.

Todas menos dos de las muertes recientemente reportadas ocurrieron después del 25 de julio, y alrededor del 78% de esas personas murieron en las últimas dos semanas, según los cálculos que realiza Miami Herald con los datos publicados por los CDC. La mayoría de las muertes ocurrieron durante el último aumento de casos de COVID-19 en Florida, impulsado por la variante delta.

Es el mayor aumento en un solo día del total de muertes en la historia de la pandemia de COVID-19 en el estado.

El salto en el número de casos reportados y muertes se debe a la forma más nueva en que se cuentan las muertes y los casos, según Miami Herald. El CDC implementó el cambio a principios de este mes, causando aberraciones ocasionales de un día como las 901 muertes adicionales el jueves y 726 muertes más reportadas el lunes.

En total, Florida ha registrado al menos 3,151,909 casos confirmados de COVID-19 en todo el estado y 43,632 muertes.

Las hospitalizaciones, por su parte, continúan aumentando de forma alarmante.

El estado lidera la nación con 16,833 personas hospitalizadas con COVID-19, es decir, un 28.76 % de las camas, cuando la ocupación es ya del 85.18 %, según cifras suministradas este jueves por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE.UU.

Y más del 95 % de las camas de la unidades de cuidados intensivos (UCI) del estado están llenas, el 55.28 % de ellas por contagios de la covid-19.

47 children in PalmBeachCounty are in ICU.

16 children were admitted in our hospitals yesterday.

We only have 7 adult & 13 pediatric ICU beds available.

Acute capacity beds are overflowing.

From first hospital data report filed per local emergency order. This is a crisis. pic.twitter.com/Th0bTOOGe6

— Melissa McKinlay (@VoteMcKinlay) August 26, 2021