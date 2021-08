La Patrulla Fronteriza ha encontrado a más de 100 inmigrantes muertos en Texas este año

Más de un centenar de inmigrantes han sido hallados muertos en el presente año fiscal por la Patrulla Fronteriza en el Sector del Valle del Río Grande (RGV), en Texas, informó este jueves la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

La agencia federal indicó en un comunicado que los agentes del sector RGV han interceptado a más de 412,000 migrantes este año fiscal, que comenzó en octubre de 2020, pero que el calor del verano ha cobrado factura a las vidas de los migrantes.

Señaló que los agentes han realizado más de mil rescates de migrantes, y que las llamadas al servicio de emergencia 911 por parte de individuos perdidos se han vuelto cotidianas.

RGV agents are encountering more migrants in distress, with ailments ranging from dehydration to head wounds.

These #RESCUES are made possible due to great collaboration with our local, state, and federal partners.

