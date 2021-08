Revelan el póster de “Spencer”, la película de Lady Di protagonizada por Kristen Stewart

La tarde de este miércoles finalmente se reveló el poster oficial de “Spencer”, la película que contará la historia de la princesa más querida del mundo: Diana de Gales.

Si bien la película dirigida por el chileno Pablo Larraín y protagonizada por Kristen Stewart, ya había compartido la primera imagen de la actriz caracterizada como Lady Di, fue hasta ahora que se dio a conocer el poster oficial de la cinta, mismo que dejó a más de uno con la boca abierta.

Spectators who viewed the #Spencer trailer starring Kristen Stewart as Princess Diana describes her accent as “pitch perfect”. (@Deadline) pic.twitter.com/THep5ekHNW

— Pop Faction (@PopFactions) August 25, 2021