El hermoso Audi que la princesa Diana alguna vez manejó 

En el verano de 1994, la princesa Diana fue fotografiada manejando un elegante Audi A4 Cabriolet. El vehículo fue usado como automóvil familiar en ese año, transportando a los príncipes William y Harry durante varios meses.

Los miembros de la realeza solo tuvieron el automóvil durante unos cuantos meses y lo devolvieron a Audi más tarde en 1994.

En el verano de aquel año, era muy común ver en periódicos o imágenes a la princesa Diana conduciendo por Londres en el Audi A4 verde.

Audi convertible used by Princess Diana and her sons, Prince William and Prince Harry, sold at auction for $75,000. https://t.co/e9A3iBKiLA pic.twitter.com/5ktx5XOCip

— ABC News (@ABC) July 6, 2017