Gobernador de Illinois ordena usar mascarillas en interiores en todo el estado

El gobernador de Illinois J.B. Pritzker ha restablecido un mandato de mascarillas para el estado, que exige el uso de mascarillas en el interior para los residentes, independientemente de que estén vacunados o no, porque en Illinois “nuestros hospitales se quedan sin camas”.

El nuevo mandato de mascarilla en interiores de Illinois comenzará el lunes y requerirá cubrimientos faciales en ambientes interiores, independientemente del estado de vacunación contra el coronavirus.

“Illinois se unirá a varios otros estados que han restablecido los requisitos estatales de mascarillas para interiores, independientemente del estado de vacunación, a partir del lunes”, dijo Pritzker. “Las mascarillas funcionan. Punto.”

Además, Pritzker también anunció un nuevo mandato que requiere que los maestros, trabajadores de la salud y estudiantes de educación superior reciban la vacuna contra el coronavirus o se sometan a pruebas COVID semanales a través de un programa de protocolos mejorados.

Se requerirán vacunas para los maestros y el personal de P-12, el personal de educación superior, los estudiantes de educación superior y los trabajadores de la salud en entornos como hospitales, hogares de ancianos, instalaciones de atención de urgencia y consultorios médicos, dijo Pritzker, y agregó que el mandato entrará en vigencia el 5 de septiembre.

Aquellos que permanezcan sin vacunar deberán hacerse la prueba de COVID-19 al menos una vez a la semana, pero pueden requerir pruebas adicionales en algunos casos, como cuando ocurran brotes.

Today, I'm announcing a series of additional vaccine requirements aimed at protecting our most vulnerable residents, unvaccinated children and their families, and the ability of hospital systems to handle the #DeltaVariant surge in Illinois. pic.twitter.com/2UNxgcPNEo

Pritzker dijo que la variante delta “está causando cada vez más preocupación por la capacidad de nuestro hospital en las comunidades de Illinois”.

“Seamos claros, la vacunación es la herramienta más efectiva que tenemos para mantener a las personas fuera del hospital y prevenir muertes”, dijo.

Today’s action are necessary because Delta is different.

The rapid spread in Illinois and across the U.S. is holding us all back from the post-pandemic life we so desperately want — harming our most vulnerable.



I urge everyone: get the life-saving vaccine as soon as you can. pic.twitter.com/ImmvTV64wP

