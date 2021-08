Irina Baeva responde sin filtros a preguntas sobre Geraldine Bazán y supuesta infidelidad de Gabriel Soto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La tarde de este viernes Irina Baeva se sinceró con sus 3.3 millones de seguidores de Instagram, a quienes respondió algunas preguntas sobre su vida privada, y como pocas veces, se atrevió a dar réplica a las dudas más incómodas en torno a su relación con Gabriel Soto y la supuesta infidelidad que sufrió Geraldine Bazán.

Fue gracias a una sesión de preguntas y respuestas, en donde la actriz de origen ruso compartió una tarde con sus fieles admiradores, sin embargo, también se sumaron algunos detractores que la cuestionaron sobre su futura boda y los rumores que la señalaron de ser la tercera en discordia en el matrimonio de Bazán y Soto.

Y es que, en una de las incómodas preguntas nuevamente fue blanco de los ataques, ya que un usuario hizo alusión a que no podrá casarse por la iglesia con el galán de telenovelas debido a lo complicado que es la anulación matrimonial católica.

“¿Estás consiente que Geraldine siempre será la esposa ante Dios y tú solo una p@&$ gratis?”, preguntaron.

Por lo que la villana de ‘El Dragón’ intentó restar importancia a este tipo de ataques:

“Y por lo que veo, a ti te quita el sueño. Bendiciones“.

Con dicha reacción demostró una vez más que este tipo de mensajes la tienen sin cuidado y que inclusive ya está acostumbrada a recibirlas por lo que sabe cómo responder con elegancia a los ataques.

Pero las despiadadas preguntas no cesaron, ya que también se vio obligada a confesar que confía plenamente en su futuro esposo y no teme que le sea infiel, tal como se rumoró habría iniciado su romance.

“¿No te da miedo que Gabriel te sea infiel? ¿Cómo lo hizo contigo?”.

En donde ella escribió: “No, no me da miedo. Confío plenamente en él. Para mí cada relación se basa en la confianza y si no la hubiera, no le vería sentido seguir“.

