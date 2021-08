Aranza revela detalles de la tormentosa relación que tuvo con Sergio Andrade cuando era menor de edad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Aranza sorprendió asegurando que tuvo una relación con Sergio Andrade cuando era menor de edad.

En entrevista para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, la intérprete de “Dime” reveló cómo fue reclutada por el mánager musical que explotó a jovencitas y que también estuvo relacionado con Gloria Trevi.

“Mi primera vez fue con Sergio Andrade, cuando yo tenía casi 18 años, yo era virgen, una niña que nunca había tenido un novio. Quiero aclarar que yo no sentí, hasta después que tomé terapia, que había sido abusada, yo no sentí que me hubieran manipulado, yo me ilusioné con la idea de él, porque a él casi no lo veía”, dijo.

Aranza logró salir de ahí por Mary Boquitas, quien le dijo que Sergio la golpeaba; cuando le llegó la oportunidad de estar en un grupo musical, no lo pensó más y escapó.

“Me empezó a gritar y vi un Sergio que no había visto nunca, me empezó a decir: ‘¿cómo era posible?, ¿por qué no me estás involucrando con el grupo?’”, recordó la cantante de 49 años.

A pesar de las amenazas que recibió por parte del mánager, ella lo enfrentó ya que en realidad no significaba un apoyo para su carrera.

“Le respondí que no sentía que estuviera apoyando mi carrera y dijo: ‘pues yo me voy a encargar que fracases, voy a cerrarte todas las puertas del mundo, de que nadie te haga caso, yo haré tu fracaso“, agregó.

