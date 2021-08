Un condado de California amenazó con despedir a empleados municipales si no se vacunan antes del 4 de octubre

El condado de Contra Costa advirtió a sus trabajadores municipales que si no están vacunados contra COVID-19 antes del 4 de octubre podrían enfrentar medidas disciplinarias, entre las que estaría el despido, indicó la semana pasada un funcionario del condado.

La administradora del condado, Mónica Nino, firmó el pasado 24 de agosto el memorando que establece dicho ordenamiento, en nombre de la Junta de Supervisores.

Contra Costa County just issued a notice that ALL county employees must get vaccinated or face termination. Exceptions with PROOF of medical or religious reasons. pic.twitter.com/v88TaThMwT

— The Weasel (@weasel5170) August 28, 2021