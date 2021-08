Ola de contagios por COVID-19 alcanza a la población escolar en el Área de la Bahía

La nueva oleada de casos por coronavirus que se vive en California ya alcanzó a la población escolar.

Apenas unos días después de reanudar las clases presenciales, dos distritos escolares del Área de la Bahía reportaron 23 contagios por coronavirus registrados en la población estudiantil y trabajadores de los centros escolares.

Just 3 days into the new school year for the Brentwood Union School District and there is already 15 #COVID19 cases from staff and students. The school district said they didn't get it at school. Contact tracing and other protocols being done to prevent further spread. pic.twitter.com/AdaIWarsaK

— Sara Stinson (@SaraStinsonNews) August 2, 2021