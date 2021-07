Reglas actualizadas para escuelas públicas de California ante COVID-19

Las escuelas públicas de California tienen reglas actualizadas por parte del Departamento de Salud Pública (CAPH, por sus siglas en inglés) del estado frente al COVID-19.

Las medidas siguen las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, pero con ciertas modificaciones.

En California, es obligatorio el uso de mascarillas tanto para maestros como alumnos cuando permanezcan dentro de las escuelas, pero no es necesario que mantengan al menos una distancia de al menos 3 pies (0.9 metros) entre ellos.

En un inicio, el Departamento de Salud de la entidad dio la instrucción de regresar a los estudiantes que se negaban a usar la mascarilla, pero desde el lunes hizo público un tweet aclarando que la decisión sobre el cumplimiento de las reglas sobre el uso de las mascarillas recaería en cada distrito escolar.

UPDATE: California’s school guidance will be clarified regarding masking enforcement, recognizing local schools’ experience in keeping students and educators safe while ensuring schools fully reopen for in-person instruction.

— CA Public Health (@CAPublicHealth) July 13, 2021