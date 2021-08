Ciudad de San Francisco exigirá certificado de vacunación para ingresar a establecimientos cerrados

San Francisco será la primera ciudad importante de los Estados Unidos que exigirá certificado de vacunación completa a clientes y empleados para poder ingresar a ciertos establecimientos cerrados.

Vaccines are our way out of this pandemic. They're how we can live our lives together, safely.

San Francisco will be requiring proof of vaccination for patrons and employees in a number of indoor settings, including bars, restaurants, gyms, and large events.

— London Breed (@LondonBreed) August 12, 2021