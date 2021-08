Murió Ed Asner, el actor que puso la voz al entrañable abuelo gruñón de la película “Up”

El 29 de agosto murió a los 91 años Ed Asner, destacado actor estadounidense con una carrera de más de seis décadas; él fue quien hizo la voz del personaje Carl Fredricksen, el entrañable abuelo gruñón en la cinta de animación de 2009 “Up”, de Disney/Pixar.

Asner nació en Kansas City en 1929; incursionó en el teatro en la década de los 60 y de ahí probó suerte en la televisión, en series como “Roots” y “Rich man, poor man” (compartiendo créditos con Nick Nolte y Peter Strauss). Sin embargo, fue gracias a su papel del periodista Lou Grant en el programa “The Mary Tyler Moore show” cuando consiguió la aceptación total de los críticos, obteniendo cinco premios Emmy por ese trabajo y dos más en años posteriores, convirtiéndolo así en el actor con el mayor número de esos galardones.

Las nuevas generaciones conocieron la trayectoria de Ed gracias a “Up”, y en años recientes por su personaje del padrastro de Johnny Lawrence (William Zabka) en la serie “Cobra Kai”. El actor falleció por causas naturales en su casa de Tarzana, California; en su cuenta de Twitter sus familiares publicaron el siguiente mensaje: “Nos apena decir que nuestro querido patriarca falleció en paz esta mañana. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos. Con un beso en tu cabeza: buenas noches papá. Te queremos”.

We are sorry to say that our beloved patriarch passed away this morning peacefully. Words cannot express the sadness we feel. With a kiss on your head- Goodnight dad. We love you.

