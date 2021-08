Prisionero hispano escapó de instalación del Programa de Reingreso a la Comunidad en el área de Los Ángeles

Un prisionero escapó este fin de semana de una instalación del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California en el área de Los Ángeles, informaron las autoridades.

Aproximadamente a las 7 p.m. de este domingo,. los oficiales descubrieron la desaparición de Derbert Pineda, de 32 años, de un centro del Programa Masculino de Reingreso a la Comunidad.

Authorities are searching for Derbert Pineda, 32, an offender who walked away from the facility in Los Angeles on Sunday. Pineda is 5-feet-6 inches tall, weighs 160 pounds, and has black hair and brown eyes. He was wearing a gray shirt and gray shorts. https://t.co/T4uOPcVqu3

— FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) August 30, 2021