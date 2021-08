¿Quién fue el primer eliminado de ‘La Casa de los Famosos’, Daniel Vargas o Tefi Valenzuela?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las cosas dentro de “La Casa de los Famosos” se están poniendo más intensas que nunca y el juego se ha puesto real. Después de las nominaciones la semana pasada, ya hubo el primer eliminado del reality show de Telemundo.

Los nominados originalmente eran Christian de la Campa, Daniel Vargas y Tefi Valenzuela. Sin embargo, uno de los privilegios de la líder de la casa es poder salvar a uno de los nominados. Esta semana el poder recayó en Anahí Izali quien salvó a Christian de la eliminación.

Desde entonces, el público tuvo la oportunidad de votar por la persona que querían que saliera del programa. Este lunes 30 de agosto se reveló que la persona eliminada sería Tefi Valenzuela. Al salir de la casa, Héctor Sandarti le reveló a Tefi quienes habían votado por ella.

Los votos que Tefi recibió fueron de Gisella Aboumrad, Gaby Spanic, Jorge Aravena y Alicia Machado.

“Me sorprende mucho de Gaby, sé que no es personal, pero es de las personas que más me caen bien de la casa y la voy a seguir admirando, nada cambia“, dijo Tefi.

Tefi además dijo que ya sabía que Gisella la había nominado y no se lo tomó personal porque no habían convivido en la casa antes de las nominaciones. Sobre Alicia Machado, Tefi dijo que la ex Miss Universo ya le había dicho que ella quería que se quedara Daniel en lugar de ella.

“Igual cada uno de ellos me ha enseñado algo. Siento mucho agradecimiento pero a la vez tristeza. Ya me había acostumbrado y los voy a extrañar mucho”, agregó la recién expulsada.

Finalmente, Tefi dijo haber hecho gran amistad con Verónica Montes, Kimberly Flores y Cristina Eustace y son ellas a las que va a extrañar más.

“La Casa de los Famosos” se transmite de lunes a viernes a las 7pm/6c en Telemundo.

