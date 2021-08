Tiroteo entre pandillas rivales dejó dos personas heridas en área recreativa del condado de Fresno

Dos personas resultaron heridas de bala en un tiroteo ocurrido la tarde de este domingo en el Área Recreativa Estatal de Millerton Lake, informó la Oficina del Sheriff del condado de Fresno.

Un hombre de aproximadamente 20 años, aparentemente relacionado con el tiroteo, y una adolescente de unos 16 o 17 años fueron hospitalizados.

El portavoz del Sheriff, Tony Botti, indicó que las lesiones de las dos personas no parecían poner en riesgo sus vidas.

@FresnoSheriff on scene of a shooting @CAStateParks Millerton Lake. Around 6:30 pm, two people were struck. Their conditions are unknown. Deputies are working with park rangers to identify suspect(s). Please avoid the area. pic.twitter.com/7Vg9Ig8rgr

— Fresno Co Sheriff (@FresnoSheriff) August 30, 2021