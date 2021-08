Dwayne Johnson y Emily Blunt volverán a actuar juntos, en la secuela de la película “Jungle cruise”

La exitosa película “Jungle cruise”, inspirada curiosamente en la atracción homónima de los parques temáticos de Disney, tendrá secuela y a ella se sumarán todos los protagonistas de la cinta original, estrenada este mismo verano. De esta forma Dwayne Johnson, Emily Blunt y Jack Whitehall volverán a deleitar al público con unas trepidantes aventuras que, una vez más, serán dirigidas por el cineasta barcelonés Jaume Collet-Serra.

La verdad es que la noticia ya se esperaba, debido al excepcional rendimiento comercial de la última película familiar de la compañía Disney, que por cierto ya ha superado los 100 millones de dólares de recaudación. El primero de los actores mencionados -una de las grandes estrellas del cine de acción en la última década- no ha querido dejar pasar la oportunidad de presumir de estos impresionantes números en su cuenta de Twitter. “¡Todos a bordo! ¡Esto va a ser muy divertido!”, escribió el ex luchador conocido como “The Rock” en su mensaje. “Ah, y felicidades a ‘Jungle Cruise’ por haber superado los 100 millones de dólares tan sólo en Estados Unidos”, añadió el astro de Hollywood.

ALL ABOARD 🚢💀🌊

Mahalo to our buddy @Borys_Kit for breaking the big Jungle Cruise sequel news!!!

This is going to be FUN! 🌎

Oh and cheers to Jungle Cruise just crossing $100M at the domestic box office 🍿👊🏾🥃@SevenBucksProd @DisneyStudios #FlynnPics https://t.co/dN0LphpUce

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 30, 2021