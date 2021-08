“The Rock” tiene un doble: es policía y trabaja en Alabama

Desde el año pasado estrellas como Ariana Grande y Scarlett Johansson han sido imitadas por chicas que aprovechan el tener muchas similitudes físicas con ellas, pero el ejemplo más reciente en cuanto a “dobles” de famosos es Eric Fields, un policía de Alabama que es confundido con el actor y luchador Dwyane Johnson “The Rock”.

Todo comenzó cuando alguien publicó en Facebook una fotografía del teniente Fields (quien trabaja en la oficina del sheriff de Morgan County, Alabama), lo cual dio pie a un video de TikTok que se volvió viral, generando más de un millón de vistas. Eric tiene 37 años y ha trabajado localmente en investigaciones, en la unidad de víctimas especiales y entrenamiento táctico; actualmente es patrullero, pero también desempeña sus labores como instructor en armas de fuego.

“Me han llamado el hijo de The Rock y Vin Diesel. Es gracioso. Es halagador. Podría ser peor, supongo” dijo Fields, quien a veces imita a esos dos actores cuando se lo piden. “Sólo sigo el juego. Realmente no podría ser nadie más que yo. Me alegro de ser parte de la felicidad y risa de alguien”. Hasta el momento, Dwyane Johnson no ha dado su opinión acerca de su parecido con el teniente.

