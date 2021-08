¡Confirmado! Dwayne Johnson se despide de la saga “Fast and Furious”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de su aclamada participación “Fast & Furious”, Dwayne Johnson “La Roca” decidió decir adiós a la historia y no participar en las últimas dos entregas de la famosa saga, así lo dio a conocer el productor Hiram Garcia. ¿Cuál fue la razón de su salida? Aquí te lo contamos.

A 20 años del estreno de la primera cinta, el protagonista de la historia, Vin Diesel, anunció que la saga terminará tras dos películas más y aunque adelantó que en la onceava se busca reunir a “toda la familia”, esto no incluye a Dwayne Johnson.

Si bien al principio solo era un rumor, el productor confirmó que el famoso no volverá a formar parte de la historia. No obstante, adelantó que sí continuará trabajando al lado de Jason Statham para el spin-off “Hobbs and Shaw”.

“Johnson Tomó la firme decisión de terminar con su paso por Fast and Furious por motivos evidentes (…) En estos momentos estamos intentando imaginar lo que va a ser la secuela, pero tenemos algunas ideas bastante grandes”, dijo Garcia en entrevista con Collider.

¿Qué provocó la salida de Dwayne Johnson?

No es secreto que “La Roca” y Vin Diesel mantuvieron una tensa relación durante las grabaciones de “Fast & Furious”, ya que ambos hablaron públicamente al respecto. Aunque en su momento “limaron asperezas”, todo parece indicar que los famosos no pudieron seguir trabajando juntos.

De acuerdo a Diesel, los problemas entre ambos se habrían originado luego de que utilizó “mano dura” con Johnson para sacar lo mejor de sí mismo durante su actuación. Todo esto debido a que además de protagonizar la saga, es productor.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Dwayne reaccionara a las declaraciones de su ex compañero, afirmando que “se había reído mucho al escucharlas”. A pesar del revuelo que ha causado su salida, el protagonista de “Jungle Cruise” no ha hecho comentarios al respecto.

Te puede interesar: