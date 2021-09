Alessandra Rosaldo destapa la peculiar forma de dormir de Eugenio Derbez

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor Eugenio Derbez y su esposa Alessandra Rosaldo han demostrado en repetidas ocasiones que el humor es parte fundamental dentro de su relación, además de ser la razón del comienzo de su relación en 2005 y matrimonio en 2012.

Prueba de ello es un de las publicaciones más recientes de la cantante de Sentidos Opuestos, en donde decidió “balconear” a Derbez con sus millones de seguidores y mostrar la cómica manera en la que duerme.

A través de su cuenta de Instagram, Alessandra Rosaldo exhibió con una breve pero contundente grabación a su esposo, quien portaba una excéntrica pijama mientras se preparaba algo de cenar en la cocina. Allí, se observó a Eugenio Derbez portando un conjunto en color blanco con su propio rostro estampado en el pantalón y en la sudadera.

“¿Y estás promoviendo algo o nada más es mucho amor propio?”, cuestionó la famosa en tono burlón. Ante la pregunta, el protagonista de No se Aceptan Devoluciones aseguró que el conjunto fue un regalo, por lo que no podía hacerle “el feo” y no utilizarlo.

“O sea sí estás muy guapo, si me encantas pero ¿No es too much (demasiado)?”, señaló Rosaldo mientras Eugenio modelaba la pijama con su rostro y el logo del programa que condujo en 2020, llamado “LOL: Last One Laughing”.

De hecho, habría sido su gran participación la que llevó al mexicano a obtener su primer Grammy, notica que compartió la propia Alessandra Rosaldo en sus redes sociales: “¡Felicidades amor @ederbez por este merecidísimo reconocimiento a tu talento, dedicación y entrega! Ser testigo de tu camino es todo un privilegio”, escribió.

