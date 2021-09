Captan en video brutal ataque a hispano en el estacionamiento de un complejo de apartamentos por Galleria

HOUSTON – La Policía de Houston se encuentra en la búsqueda de dos ladrones que fueron captados en video atacando a un hombre hispano en el estacionamiento de un complejo de apartamentos ubicado en el área de Galleria.

El hombre de 40 años fue atacado por los dos sospechosos y en el video se le puede escuchar gritando mientras que es golpeado por sus atacantes en el piso.

El ataque ocurrió en la cuadra 2700 de la calle Briargrove casi esquina con Westheimer el sábado 14 de agosto a eso de las 11:30 a.m.

Investigadores dijeron que los ladrones caminaron en dirección del hombre que caminaba por el estacionamiento y uno de los sospechosos sacó una pistola y se la apuntó a la cabeza.

El hombre trató de retroceder, pero fue en ese momento que los sospechosos se le fueron encima a golpes causando que la víctima cayera al piso.

In the video, the man is heard screaming during the entire attack as he's punched and beaten on the head with a handgun on a Saturday morning. https://t.co/g86bhHMoge

— ABC13 Houston (@abc13houston) September 1, 2021