Modelo de Instagram fue estrangulada y el presunto asesino se acuchilló el mismo; el padre de la víctima la encontró

TEXAS – Han surgido nuevos detalles sobre el misterioso asesinato suicidio de una popular modelo de Instagram en Houston, que ocurrió este domingo.

En una entrevista con ABC 13 el padre de la víctima, Janae Gagnier, de 33 años, conocida también como “Miss Mercedes Morr” en las redes sociales, dijo que él fue la persona que encontró a su hija muerta cerca de las escaleras del apartamento donde radicaba la modelo.

Mark Gagnier compartió detalles de la escena y contó que al ingresar al apartamento miró a su hija tirada en el piso y que pensó que se había caído de las escaleras, pero al investigar más subió al segundo piso donde encontró al presunto asesino.

“Tenía un cuchillo clavado en la nuca y todavía estaba vivo, pero poco después dejo de respirar”, dijo el padre de la víctima.

El presunto asesino fue identificado como Kevin Accorto, de 34 años, de Florida. Investigadores no han revelado un motivo.

El padre también compartió que en las paredes y unas puertas había frases escritas con lápiz labial, algunas pidiendo perdón y otras eran declaraciones amorosas.

La Policía dijo que la víctima fue estrangulada y que había sufrido una severa contusión.

La popular modelo fue encontrada muerta en un apartamento del área de Richmond, según informaron las autoridades el domingo.

Investigadores creen que se trata de un caso de asesinato-suicidio, pero también informaron que no han encontrado evidencia de que la modelo tenía una relación con su presunto asesino.

El incidente ocurrió el domingo por la tarde en las instalaciones de los Apartamentos Cortland localizados en la cuadra 5200 de la calle Pointe West Circle.

Oficiales que llegaron a la escena dijeron que todo indicaba que se trataba de un asesinato-suicidio, pero no dieron mayores detalles.

