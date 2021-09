El incendio Caldor en California sobrepasa los 200,000 acres y avanza hacia Nevada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los equipos de bomberos enfrentaron otro día agotador el miércoles, cuando el enorme incendio Caldor pasó de 200,000 acres y continuó su marcha constante hacia el este, hacia Nevada.

La cabeza del incendio ahora se acerca a la línea estatal de California y Nevada, lo que genera preocupaciones de que podría involucrar a ambos estados.

Ahora es el decimoquinto incendio forestal más grande en la historia de California, según los registros del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

#CaldorFire makes a push in to Meyers as it spots over Highway 50 and down in to Christmas Valley, then spotted over hwy 89 as it pushes towards South Lake Tahoe. @NorthBayNews pic.twitter.com/lse0TSiclu — Kent Porter (@kentphotos) August 31, 2021

Los bomberos hicieron un esfuerzo total el martes para defender la cuenca del lago Tahoe y pudieron proteger muchas de las casas en Christmas Valley y Meyers, al tiempo que alejaron las llamas de las áreas al sur de la popular ciudad turística de South Lake Tahoe, según Los Angeles Times.

Los bomberos utilizaron incluso máquinas de hacer nieve que rocían agua en el aire para proteger las estructuras en Sierra-At-Tahoe a medida que se acercaban las llamas.

Para el mediodía del miércoles, los bomberos enfrentaban fuertes vientos y condiciones completamente secas y luchaban contra las brasas en el aire y los brotes rápidos de llamas. Las advertencias de bandera roja permanecen en gran parte del área del incendio hasta las 11 p.m., lo que indica la posibilidad de ráfagas de viento de hasta 30 mph.

New: #CaldorFire has crossed Hwy 50 near Echo summit where crews were attempting to make a stand and hold it back from making another hard run. Fire is headed down mountainside now toward Hwy 89 and Meyers. pic.twitter.com/FHJbGykJ3L — Scott Rodd (@SRodd_CPR) August 31, 2021

El incendio Caldor en el norte de California se ha extendido a 207,931 acres y está contenido al 23%, según el reporte de Inciweb.

East side of Christmas Valley flaring up with breezy conditions. Map in next tweet for reference #CaldorFire pic.twitter.com/H6TOVfO7i6 — Scott Rodd (@SRodd_CPR) August 31, 2021

El gobernador de California Gavin Newsom calificó el incendio como la “prioridad No. 1” y dijo que se estaban dedicando importantes recursos a combatirlo, incluido el retardador de fuego lanzado por aviones, helicópteros de goteo de agua y el despliegue de la Guardia Nacional.

5K+ personnel are on the frontlines of the devastating #CaldorFire that has burned 200K+ acres. Thanks to law enforcement, evacuations have been successful & no lives have been lost due to these dangerous fires. We owe our gratitude to everyone working tirelessly to protect CA. pic.twitter.com/L6ZvQYWtHw — Office of the Governor of California (@CAgovernor) September 1, 2021

El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, declaró esta semana el estado de emergencia “en previsión del cruce de incendios de California al estado de Nevada en los próximos días”, dijo su oficina.

Scenes from the #CALDORFIRE @RenoFireDept resources will be in South Lake Tahoe today working on structure protection. Grateful for and proud of everyone on the front lines. Stay safe! pic.twitter.com/EVY8P2UUth — David Cochran (@ChiefDave_RFD) September 1, 2021

Se ha asignado a más de 4,300 personas para combatir el incendio, dijeron las autoridades.

Se han emitido órdenes de evacuación en una amplia franja del área, incluido South Lake Tahoe y el condado de Douglas en Nevada. El miércoles por la tarde se emitieron nuevas advertencias de evacuación para partes del condado de Alpine.

El oficial de información del incendios Caldor, Jason Hunter, dijo que la defensa de las estructuras seguía siendo la principal prioridad de los bomberos en las áreas evacuadas. Casi 35,000 estructuras están amenazadas por el incendio.

La gran extensión que ocupan los incendios forestales que están ardiendo en California fue captada por el satélite GOES 17 de NOAA:

WILDFIRE UPDATE: From 22,300 miles up, @NOAA's #GOES17🛰️ saw the full extent of the #wildfires blazing across northern California yesterday—including the #CaldorFire, #DixieFire and others. Officials said all California national forests will temporarily close starting tonight. pic.twitter.com/GjegTZNmPX — NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) August 31, 2021

El incendio Dixie mostró un comportamiento de fuego extremo y ha cubierto más de 42,000 acres. Varios otros grandes incendios en California, Minnesota, Oregon y Washington han obligado a evacuar a los residentes cercanos.

La temporada de incendios forestales de 2021 está señalada para ser potencialmente una de las temporadas de incendios más activas hasta la fecha, y muchas regiones en el oeste de América del Norte experimentan sequías y olas de calor graves.

Más de 1,600,000 acres en Estados Unidos han sido afectados por los incendios forestales en lo que va de año, según el Centro Nacional Interagencial de Bomberos.