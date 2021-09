El mexicano Óscar Valdez dio positivo a una sustancia prohibida y su pelea podría ser cancelada

Se inició la polémica y el boxeador mexicano, Óscar Valdez está dentro de ella. Los reportes indican que el púgil azteca dio positivo en una sustancia prohibida. En este sentido, “The King” está siendo investigado por el Consejo Mundial de Boxeo y su próxima pelea ante Robson Conceicao estaría en riesgo de cancelarse.

Valdez es un integrante más del Canelo Team y tenía previsto exponer por primera vez el cinturón superpluma del CMB ante el púgil brasileño, el 10 de septiembre. Sin embargo, aquel evento está en tela de juicio. Los reportes de Mike Coppinger indican que una prueba que le tomaron al azteca dio positivo a una sustancia prohibida.

Sources: Oscar Valdez has tested positive for a diuretic, a banned substance. He’s scheduled to defend his 130-pound title vs. Robson Conceição on Sept. 10 in an ESPN+ main event. That was his A-sample. The test was conducted by VADA, part of the WBC Clean Boxing Program.

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 31, 2021